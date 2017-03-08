Яку важливу проблему замовчують борці з блокадою Донбасу: думка журналіста

Зараз лунає багато слів з боку чинної влади про те, яких збитків Україні завдає блокади Донбасу, натомість замовчується інша резонансна проблема – незаконний видобуток бурштину.

Про це пише відомий журналіст Денис Казанський у своєму блозі.

Він, зокрема, наводить приклад нещодавнього мітингу проти блокади у Краматорську, в якому взяли участь такі опальні особистості, як Тетяна Чорновол, представник "Нашого краю" та колишній регіонал Максим Єфімов, а також нардеп від БПП Павло Кишкар.

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У самому мітингу не було б нічого поганого, якби люди на нього прийшли самі. Але проблема в тому, що за старою та недоброю традицією, мітинг в Краматорську було організовано рівно тим же чином, як і завжди – на нього примусово відправили працівників місцевих промислових підприємств. Так в Донецькій області відбувається вже 20 років. Старий добрий совок лише у новій обгортці, без прапорів "Партії регіонів". Імітація невдоволення трудящих,

– наголошує уродженець Донецька.

Крім того, він помітив, що участь в акції взяв і депутат Ігор Лапін, який народився та обирався на Волині.

Здавалося б, йому все це навіщо? Чому б не займатися роботою у себе в окрузі? Дивовижна історія. В Україні останнім часом точаться палкі суперечки про те, скільки Україна втрачає через блокаду і скільки підприємства ОРДЛО платять податків до бюджету. Але при цьому влада вперто не бажає вести дискусію про те, скільки Україна втрачає через той же незаконний видобуток бурштину. Мені чомусь здається, що не набагато менше, ніж через блокаду. Адже ціла галузь перебуває у тіні! Десятки тисяч людей спотворюють ліси та нелегально копають камінь. Заробляють на цьому тільки кримінальні угруповання і чиновники, які кришують цей бізнес. І ніхто з них нічого не платить до бюджету,

– стверджує журналіст.

Також справжній патріот Донбасу дивується, чому депутат Лапін, замість того, щоб збирати мітинги у себе на окрузі, де відбувається незаконний видобуток бурштину, перебуває у Краматорську, де бере участь в постановочному мітингу місцевих регіоналів.

Ігор Лапін – депутат з Волині. Там панує кримінальне свавілля. Там постійно лунають перестрілки та конфлікти між різними угрупуваннями та тисячі гектарів знищеного лісу. Але волинських проблем для нього начебто немає. Він не збирає мітинги в Луцьку. Він не намагається зупинити грабіж держави там. Чомусь для борців з блокадою не є важливими мільярди з Волині, зате їх дуже турбує доля мільярдів з ОРДЛО. Щоб зупинити нелегальні розробки не потрібно домовлятися з терористами. Ніхто не заважає зупинити грабіж прямо зараз. Але проблема бурштину депутатами старанно ігнорується. Ніхто не бачить крадіжки національного масштабу,

– підкреслює Казанський.

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