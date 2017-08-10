Яку заробтну плату отримують вчителі в Росії: вражаючі дані

Вчитель – не професія. Вчитель – це покликання, а за душевний потяг грошей ніхто не платить. Російські вчителі швидко скористаються порадою Дмитра Медведєва і займуться пошуком місць, де можна заробляти і швидше, і краще, ніж у стінах середньої освіти.

42 % – стільки російських вчителів не задоволені власною роботою. Упродовж останнього року кількість невдоволених зросла на 20 %. Розміром власної заробітної плати роздратовані 34 % викладачів.

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При цьому майже половина усіх вчителів скаржаться на позаурочні навантаження. Понад 60 % готові відмовитися від додаткових заробітків, якщо їм збільшать зарплату вдвічі.

Середня заробітна плата російського вчителя дорівнює 25 тисячам рублів, або 11 тисяч у гривнях.

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