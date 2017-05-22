Яку заставу визначив суд для затриманого за хабарництво екс-працівника НАБУ

Зарічний районний суд міста Суми обрав міру запобіжного заходу для колишнього працівника НАБУ за отримання 150 тисяч доларів хабара.
Вийти з СІЗО екс-працівник антикорупційного бюро може під заставу у майже 15 мільйонів гривень.
Адвокати з таким рішенням не згодні і планують її оскаржувати.
Нагадаємо, 19 травня прес-секретар Юрія Луценка Лариса Сарган повідомила про те, що прокуратурі вдалося затримати на вимаганні хабара у розмірі 300 тисяч доларів співробітника НАБУ.
Згодом у НАБУ повідомили, що нікого з її діючих працівників не затримували. Пізніше виявилося, що це колишній співробітника Національного антикорупційного бюро Олександр Самковий, який звільнився у лютому 2017 року.
Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що підозрюваний вимагав хабарі для діючих правоохоронців