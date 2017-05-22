Яку заставу визначив суд для затриманого за хабарництво екс-працівника НАБУ

Зарічний районний суд міста Суми обрав міру запобіжного заходу для колишнього працівника НАБУ за отримання 150 тисяч доларів хабара.

Вийти з СІЗО екс-працівник антикорупційного бюро може під заставу у майже 15 мільйонів гривень.

Адвокати з таким рішенням не згодні і планують її оскаржувати.