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"Яндекс" услід за "ВКонтакте" та Mail.ru закриває офіси в Україні

20:08, сьогодні 49 Читать новость на русском
"Яндекс" закриває офіси в Україні / Фото з вільних мереж

Російська компанія "Яндекс" вирішила закрити свої офіси у двох українських містах. Так, офіси компанії зникнуть у Києві та в Одесі.

Про це повідомляє "Громадське" із посиланням на директора із зв'язків з громадськістю Очіра Манджикова.

Він нагадав, що компанія "Яндекс.Україна" включена до списку санкцій. Тож вона фактично не може вести діяльність на території України.

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"Зокрема, всі рахунки компанії заблоковані, і ми не можемо платити зарплату співробітникам. Тому ми вирішили закрити офіси в Києві та Одесі", – сказав Манджиков.

Він додав, що співробітникам запропонують продовжити роботу в інших офісах "Яндекса" в різних країнах.

Нагадаємо, 26 травня компанія "Яндекс.Україна" повідомила, що припиняє свою фінансову діяльність.

Через кілька днів, 29 травня співробітники СБУ прийшли з обшуками у київський та одеський офіси компанії "Яндекс". Слідчі дії відбувались за статтею про державну зраду.

Натомість у "Яндексі" запевнили, що не "зливали" персональних даних українців.

Згодом в СБУ показали, як відбувались обшуки.

А глава СБУ Василь Грицак повідомив, що вдалось знайти під час обшуків у офісах "Яндексу".

Теги: Україна "Азов" Яндекс Заборона ВКонтакте Інтернет
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