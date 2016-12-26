Янукович готовий до ще одного відеодопиту

Колишній президент утікач Віктор Янукович має намір дати свідчення у справі про державну зраду в режимі відеоконференції.

Про це в ефірі одного телеканалів заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк.

"У цій справі зараз буде подано від його (Януковича) імені клопотання, підписане ним власноручно, про проведення допиту в рамках цієї справи", – повідомив Сердюк.



Адвокат також додав, що Януковичу наразі не вручили повідомлення про підозру в державній зраді у встановленому порядку.



"У справі про держзраді Янукович не є підозрюваним. Підозру ще не вручено належним чином з боку Генеральної прокуратури України. Він не має статусу підозрюваного", – відзначив Сердюк.

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Нагадаємо, глава ГПУ Юрій Луценко під час засідання Святошинського суду Києва зачитав підозру екс-президенту Віктору Януковичу, який брав участь в засіданні в режимі відеоконференції.