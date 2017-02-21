Янукович розповість Трампу свою версію подій на Майдані, – екс-міністр

Екс-президент України Віктор Янукович хоче донести свій погляд на події, що відбувалися в 2014 році під час Євромайдану, до президента США Дональда Трампа.

Про це в ефірі одного з російських телеканалів заявив екс-глава МВС України Віталій Захарченко, повідомляє "Українська правда".

Я знаю, що Янукович готує листи. І на ім'я Трампа, і керівникам європейських держав, в яких роз'яснює, що відбувалося насправді,

– заявив Захарченко.

У свою чергу екс-міністр називає події Євромайдану "державним переворотом за підтримки європейських політиків і чиновників США".

За його словами, екс-віце-президент США Джо Байден і європейські лідери в кінці лютого 2014 року телефонували Януковичу із вказівкою не застосовувати силу проти мітингувальників і називає це "прямим втручанням у внутрішні справи України".

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Захарченко також заявив, що мітингувальники, які їхали в Межигір'я, мали намір вбити Януковича.

Технологія не передбачала того, що Янукович залишиться живий. Мені так здається,

– заявив він.