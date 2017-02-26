Янукович розповів про своє особисте життя після України

Янукович розповів, що розлучився з дружиною і зараз живе із сестрою своєї кухарки

Екс-президент України Віктор Янукович заявив, що розлучився з дружиною Людмилою після 45 років подружнього життя. Про це пише Deutsche Welle.

А зараз він живе у неофіційному шлюбі із сестрою своєї колишньої кухарки, разом з якою утікав з України. Також, Янукович зазначив, що лише кілька разів зустрічався із президентом РФ Володимиром Путіним.

Розумію, мої проблеми – не його рівень,

– заявив він.

Фінансово його підтримує, за словами Януковича, старший син.

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