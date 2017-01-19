Янукович знайшов винних у вбивстві людей на Майдані

Екс-президент України Віктор Янукович вважає винними в розстрілі учасників Революції гідності главу РНБО Олександра Турчинова, голову Верховної Ради Андрія Парубія та нардепа Сергія Пашинського.

Про це він заявив в інтерв'ю "РИА Новости".

Сьогодні вже багато хто розуміє, кому насправді були вигідні розстріли на Майдані і хто за ними стоїть. Це вищі посадові особи української влади: Турчинов, Парубій, Пашинський та їх спільники. У мене вже накопичилися докази, що підтверджують провину згаданих людей в розстрілі,

– стверджує Янукович.

Він зазначив, що збирається передати ряд документів українським правоохоронним органам, але "ключові свідки хвилюються про свою безпеку і не готові дати свідчення українському слідству, яким зараз керують безпосередні організатори вбивств на Майдані".

"Оскільки за три роки українське слідство не зважилось дати правдивої відповіді на питання, хто розстрілював людей, я звернуся до міжнародних організацій та іноземних держав з вимогою провести міжнародне незалежне розслідування цієї трагедії. Що, до речі, і передбачалося угодою про врегулювання кризи від 21 лютого 2014 року", – сказав Янукович.

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Екс-президент також заявив про готовність дати свідчення у цій справі в режимі відеоконференції.

"Так, звичайно, готовий. Однак в ГПУ категорично відмовляються від цього. Бояться почути правду. Згадайте нещодавній допит мене як свідка в Ростовському суді. Його ж всіляко намагалися зірвати. Нинішня влада не зацікавлена у встановленні істини", – сказав Янукович.