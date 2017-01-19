Януковича можуть знову оголосити в міжнародний розшук

Інтерпол на засіданнях комісії по контролю за файлами 26-29 січня може розглянути питання відновлення міжнародного розшуку екс-президента України Віктора Януковича.

Про це заявив керівник НЦБ Інтерполу в Україні Василь Неволя, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

По Януковичу є два аспекти – це Майдан, було прийнято рішення про відмову в оголошенні в розшук, друге – економічні злочини. У зв'язку з його скаргою це питання не вирішене ще,

– сказав Неволя.

Він допустив, що цей момент також розглядатиме комісія Інтерполу по контролю за файлами на засіданнях 26-29 січня.

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