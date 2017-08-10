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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Японія пообіцяла збивати кожну ракету КНДР

13:12, сьогодні 312 Читать новость на русском
Японія погрожує КНДР
Японія погрожує КНДР / novostipmr.com

Японія заявила про наявність технічних можливостей збивати кожну ракету Північної Кореї, які будуть випущені в бік США.

Про це повідомляє американский канал NBC.

За словами японського міністра оборони Іцунорі Онодера, Японія готова перехопити ракети Північної Кореї, які можуть атакувати військову базу в Гуамі.

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Японська влада розцінює такі дії КНДР як загрозу для свого власного існування. Водночас, за інформацією військових експертів, у Японії насправді немає засобів для перехоплення балістичних ракет.

Раніше в Пхеньяні заявили, що мають намір атакувати райони, прилеглі до американської військової базі на Гуамі.

Теги: США КНДР Японія Зброя
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