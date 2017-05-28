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Японія заговорила про власні санкції проти КНДР

14:46, сьогодні 161 Читать новость на русском
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин / Фото з вільних джерел

Уряд Японії готує пакет власних санкцій проти Північної Кореї після проведення Пхеньяном пуску балістичних ракет.

Японія має намір переконати Раду Безпеки ООН вжити нові санкції щодо КНДР, тому вона чекає підтримки від Росії та Китаю, пише NHK.

При цьому в Токіо наголосили, що РФ і КНР, на відміну від США, дотримуються позиції дипломатичного діалогу. Саме тому Японія приступила до розгляду введення власних санкцій проти Північної Кореї.

Читайте також: США відправляє в Тихий океан третій авіаносець для стримування КНДР, – ЗМІ

Нагадаємо, що у Північній Кореї відбулись випробування нових систем протиповітряної оборони.

Теги: Політика КНДР Японія Санкції
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