Японія заговорила про власні санкції проти КНДР

Уряд Японії готує пакет власних санкцій проти Північної Кореї після проведення Пхеньяном пуску балістичних ракет.

Японія має намір переконати Раду Безпеки ООН вжити нові санкції щодо КНДР, тому вона чекає підтримки від Росії та Китаю, пише NHK.

При цьому в Токіо наголосили, що РФ і КНР, на відміну від США, дотримуються позиції дипломатичного діалогу. Саме тому Японія приступила до розгляду введення власних санкцій проти Північної Кореї.

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Нагадаємо, що у Північній Кореї відбулись випробування нових систем протиповітряної оборони.