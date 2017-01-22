Японія зробила щедрий подарунок українським спортсменам

Уряд Японія закупить українським гімнастам спортивного обладнання на 74 тисячі доларів.

Про це повідомили у прес-службі Міністрества молоді та спорту.

Кошти використають на придбання спортивного обладнання для жіночої та чоловічої спортивної гімнастики — це набір паралельних та різновисоких брусів, набір для опорного стрибка та гімнастичний кінь. Також буде закуплено міні-автобус для збірної з художньої гімнастики,

– розповіли у міністерстві.

Посол Японії в Україні Шігекі Сумі ж сподівається, що обладнання допоможе українцям добре підготуватися до Олімпійських ігор 2020 року в Токіо.