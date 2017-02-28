Японська бабуся розробила додаток для iPhone

Масако Вакамія – 81-річна мешканка Японії розробила додаток "Hinadan" для iOS, присвячений японському святу Хінамацурі (День дівчат або День ляльок).

Про це розповіли на Mashable.

Літня жінка довела усьому світу, що люди її віку здатні оволодіти комп'ютерами та навчитися програмувати. Жінка розробила цікавий додаток "Hinadan", який вже доступний в iTunes.

Свято, яке надихнуло жінку створити програму, японці традиційно святкують 3 березня. За традицією, у цей день дівчата виставляють на загальний огляд особливих ляльок, які встановлюють на багатоярусну підставку. Програма досить проста, адже користувачам додатку "Hinadan" пропонують розташувати 12 ляльок у чотири рядки у правильній послідовності.

Масако Вакамія впродовж 43 років працювала у банку і лише у віці 60 років вперше сіла за комп'ютер. Жінка зараз працює у клубі, де розвиває активне життя пенсіонерів, також багато подорожує та публікує інструкції з користування комп'ютерними програмами.

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