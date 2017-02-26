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Японські вчені з'ясували, як тривалий сон впливає на зайву вагу

07:19, сьогодні 584 Читать новость на русском
Спати треба 7-8 годин на добу
Спати треба 7-8 годин на добу / Фото із соцмереж

Дослідники із Японії з’ясували, що при нестачі сну хочеться частіше їсти, хоча організм не витрачає більше енергії.

Фахівці з Університету Васеда зазначають, що люди, які відчувають регулярний брак сну, більше схильні до ожиріння, ніж ті, хто спить щонайменше 7-8 годин на добу, пише видання The Asahi Shimbun.

У дослідженні брали участь дві групи здорових чоловіків у віці 23-25 років. Кожен з них впродовж трьох днів перебував в окремій кімнаті, спеціально обладнаній для того, щоб лікарі могли легко виміряти рівень метаболізму.

Чоловіки з першої групи впродовж трьох днів спали по 7 годин на добу, а в другій – вдвічі менше.

via GIPHY

Всі учасники експерименту їли однакову кількість їжі.

Через три дні в обох груп чоловіків виміряли кількість гормонів, що відповідають за контроль апетиту, і виявилося, що недолік сну призвів до їх зниження одразу на 10%.

Найбільше це проявлялось в учасників експерименту в пізні години перед сном – саме в цей час у чоловіків, що недосипали різко загострювалось відчуття голоду.

Проте вже через день, коли їм вдавалось поспати хоча б 7-8 годин, їхній організм приходив в норму.

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Теги: Здорове життя дослідження Здоров'я Японія
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