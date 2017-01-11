Японці визначили найбільшого щасливця року, якому подарували бочку саке

В Японії визначили найбільшого щасливця в країні! Напередодні у префектурі Хьоґо провели щорічний марафон щасливчиків.

У ньому взяли участь близько 5-ти тисяч осіб.

Забіг стартував від воріт синтоїстського храму. За правилами, перемагає той, хто найшвидше пробіжить 230 метрів. Вважається, що саме цю людину весь рік супроводжуватиме успіх.

Цьогоріч найпрудкішим виявився 21-річний студент Токійського університету. Його урочисто нагородили бочкою саке.

Ці змагання – частина релігійного фестивалю, під час якого японці вшановують одного з богів – покровителя бізнесменів і торговців.

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