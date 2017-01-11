Японці визначили найбільшого щасливця року, якому подарували бочку саке
17:00, сьогодні 125 Читать новость на русском
В Японії визначили найбільшого щасливця в країні! Напередодні у префектурі Хьоґо провели щорічний марафон щасливчиків.
У ньому взяли участь близько 5-ти тисяч осіб.
Забіг стартував від воріт синтоїстського храму. За правилами, перемагає той, хто найшвидше пробіжить 230 метрів. Вважається, що саме цю людину весь рік супроводжуватиме успіх.
Цьогоріч найпрудкішим виявився 21-річний студент Токійського університету. Його урочисто нагородили бочкою саке.
Ці змагання – частина релігійного фестивалю, під час якого японці вшановують одного з богів – покровителя бізнесменів і торговців.
Читайте також: Автор хіта Apple-Pen випустив новий кліп
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу3 грудня 2016 , 07:41 70
Невідомі в камуфляжі влаштували погром в кабінеті Марушевської: з'явились фото22 листопада 2016 , 13:55 18
На фронті знову непоправні втрати: в українських воїнів є загиблі і поранені21 грудня 2016 , 13:03 9
Бойовики застрелили російського офіцера на Донбасі5 серпня 2016 , 12:37 2
Нардеп задекларував біткоїнів на понад 3 мільйони доларів4 листопада 2016 , 17:17 1
Коментарі