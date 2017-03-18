Ярош накинувся з критикою на колег: Це шоумени, а не політики

Народний депутат Дмитро Ярош зізнався, що не витримує у Верховній Раді більше двох годин через "дикість" колег.

Про це він розповів в інтерв'ю журналу "Країна".

На думку Яроша, парламент країни, яка воює, має поводити себе зовсім не так, як нинішні народні депутати.

Я дивлюся на це шоу у Верховній Раді, коли депутати знімають себе на мобільники, красуються, тут же транслюють. Мені дико. Більше двох годин перебувати там не можу. Це шоумени, а не політики, не державні мужі,

– сказав Ярош.

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