21:30
4 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Гнів Ярослава Мудрого. Рівність політики і порнографії
Вєсті Кремля
22:55, 3 червня
Вєсті UA. Жир. Кличко викликає Сатану. Секс-символ Верховної Ради
Вєсті.UA
19:58, 3 червня
Інтелектуальний маразм: як обкрадають та перетворюють на VIP-гурток пенсіонерів НАН України
ЦРУ
08:06, 2 червня
Випуск новин за 19:00: Трагедія у Миколаєві. Охорона Осмаєва
Випуск новин
19:43, сьогодні
Про другий термін Порошенка, судову реформу та конфлікт із НАБУ, – інтерв'ю з Юрієм Луценком
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:39, 1 червня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ярош назвав позитивний момент Мінських домовленостей

20:02, сьогодні 1104 Читать новость на русском
Дмитро Ярош
Дмитро Ярош / 24 Канал

Мінські домовленості загалом викликають негативне ставлення, однак вони мали й позитивний момент. Про це заявив нардеп Дмитро Ярош.

Пише видання "День".

За словами Яроша, три роки тому мінські домовленості мали певну "тактичну" роль. Однак, зараз варто шукати інші підходи.

Читайте також: Путін зробив гучну заяву щодо виконання Україною Мінських угод

"Стан ЗСУ тоді був справді плачевний. Зараз ми відновили наші Збройні Сили, хоча, звичайно, ще не досягли того, чого б хотілося. Свою тактичну роль Мінськ виконав, і я вважаю, що потрібно шукати нові міжнародні формати, адже цей не працює", – пояснив нардеп.

Він наголосив, що на міжнародних партерів у вирішенні конфлікту на Донбасі розраховувати не варто. Адже жоден із світових лідерів не здатен "вигнати Путіна із Донбасу".

"Можливо комусь хотілося б, щоб приїхав хороший «дядя» чи «тьотя», умовно кажучи, Ангела Меркель, і навела нам порядок, вигнала агресора з Донбасу та Криму. Не дуже мені віриться, що так станеться. Не для того Путін туди заходив, щоб просто так піти", – пояснив Ярош.

Теги: Україна Політика Дмитро Ярош Війна на Донбасі Мінські домовленості
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Ми тільки переносимо опорні пункти, – коментар Міноборони про "відвойовану" територію
 2 червня , 13:48
У Ryanair вирішили запустити раніше один із рейсів зі Львова
16 травня , 21:31
CBONDS: група ICU – лідер з торгівлі ОВДП восьмий рік поспіль
26 травня , 10:53
В Авдіївці проблеми з водопостачанням через обстріли бойовиків
 сьогодні , 11:35
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук