Ярош назвав позитивний момент Мінських домовленостей

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Мінські домовленості загалом викликають негативне ставлення, однак вони мали й позитивний момент. Про це заявив нардеп Дмитро Ярош.
Пише видання "День".
За словами Яроша, три роки тому мінські домовленості мали певну "тактичну" роль. Однак, зараз варто шукати інші підходи.
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"Стан ЗСУ тоді був справді плачевний. Зараз ми відновили наші Збройні Сили, хоча, звичайно, ще не досягли того, чого б хотілося. Свою тактичну роль Мінськ виконав, і я вважаю, що потрібно шукати нові міжнародні формати, адже цей не працює", – пояснив нардеп.
Він наголосив, що на міжнародних партерів у вирішенні конфлікту на Донбасі розраховувати не варто. Адже жоден із світових лідерів не здатен "вигнати Путіна із Донбасу".
"Можливо комусь хотілося б, щоб приїхав хороший «дядя» чи «тьотя», умовно кажучи, Ангела Меркель, і навела нам порядок, вигнала агресора з Донбасу та Криму. Не дуже мені віриться, що так станеться. Не для того Путін туди заходив, щоб просто так піти", – пояснив Ярош.