Ярош назвав свій найбільш пам’ятний бій на Донбасі

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Одним з найбільш пам'ятних на Донбасі у народного депутата Дмитра Яроша є його перший бій у складі добровольців "Правого сектора".
Про це Ярош розповів в інтерв’ю "Апострофу".
"Видно, тоді особливо потрібно було дійсно показати власним прикладом. Під Слов'янськом їдемо – я особисто веду вогонь, координуючи дію груп. Тоді ж діти ще неосвічені були всі. Тепер я б все по іншому зробив – і планування, і логістику, і комунікації, і розвідку", – поділився Ярош.
Читайте також: Ярош назвав головну передумову звільнення Криму
Також нардеп назвав бої під Покровським, на "Республіці" і Саур-могилі, в результаті яких добровольці захопили велику кількість трофейного озброєння
Так. Є, чим гордитися. Є що згадати. От коли зустрілися з Микацем вперше за довгий час, то, скільки всього згадували! І дуже приємно, щоб почути від бойового генерала: "Хлопці, на вас завжди можна покластися",
– додав Ярош.