Ярош назвав свій найбільш пам’ятний бій на Донбасі

Одним з найбільш пам'ятних на Донбасі у народного депутата Дмитра Яроша є його перший бій у складі добровольців "Правого сектора".

Про це Ярош розповів в інтерв’ю "Апострофу".

"Видно, тоді особливо потрібно було дійсно показати власним прикладом. Під Слов'янськом їдемо – я особисто веду вогонь, координуючи дію груп. Тоді ж діти ще неосвічені були всі. Тепер я б все по іншому зробив – і планування, і логістику, і комунікації, і розвідку", – поділився Ярош.

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Також нардеп назвав бої під Покровським, на "Республіці" і Саур-могилі, в результаті яких добровольці захопили велику кількість трофейного озброєння

Так. Є, чим гордитися. Є що згадати. От коли зустрілися з Микацем вперше за довгий час, то, скільки всього згадували! І дуже приємно, щоб почути від бойового генерала: "Хлопці, на вас завжди можна покластися",

– додав Ярош.