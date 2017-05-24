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Ярославський може діяти в інтересах Коломойського, – експерт

22:27, 23 травня 528 Читать новость на русском
Олександр Ярославський та Ігор Коломойський
Олександр Ярославський та Ігор Коломойський / РБК

Олександр Ярославський може діяти в інтересах Ігоря Коломойського. Таку думку журналістам висловив експерт Олександр Охріменко, коментуючи намір Ярославського придбати Промінвестбанк (дочірня структура ВЭБ в Україні).

Зокрема, на думку експерта, поява Ярославського серед фінальних кандидатів на покупку "Промінвестбанку" стала несподіваною для багатьох. Коментуючи можливу мотивацію бізнесмена, Охріменко зазначив, що йому це, швидше за все, не потрібно.

"Особливо на тлі численних скандалів навколо Харківського тракторного заводу, рейдерського захоплення Кременчуцького НПЗ і мільярдних боргів перед "Укртатнафтою". Все це вагомі аргументи для подібних висновків. Але якщо припустити, що Ярославський діє не у власних інтересах, а в інтересах когось іншого, то все стає на свої місця і вибудовується в чітку логічну схему. А цей хтось – Коломойський", – заявив Охріменко.

Так, він акцентував на ситуації з конкурсом на купівлю Одеського припортового заводу. Експерт зазначив, що тоді бажання брати участь в аукціоні майже синхронно висловили Ігор Коломойський та Олександр Ярославський.

"Зокрема, зацікавленість в покупці заводу продемонструвала компанія "Укрнафтобуріння", яку пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським. Крім того, інтерес до конкурсу оголосила група компаній DCH Олександра Ярославського", – заявив він.

Охріменко підкреслив, що тоді Ярославський був не дуже зацікавлений у цьому об'єкті, а експерти пояснювали інтерес до приватизації з його боку можливими планами з перепродажу заводу.

"А саме, що харківський бізнесмен діяв не в своїх інтересах, а з метою в подальшому передати контроль над ОПЗ Ігорю Коломойському", – заявив експерт.

Наступною "зачіпкою", на думку Охріменка, є загальні борги Коломойського і Ярославського в сумі 2,4 мільярда доларів, які вони заборгували в результаті "захоплення" Кременчуцького НПЗ "Укртатнафта".

"Незліченні повернення і перепродажі акцій призвели до того, що татарські акціонери втратили 56% пакетів акцій. Сьогодні Татарстан судиться з Україною в європейських судах, вимагаючи компенсацію, а також повернення втрачених акцій "Укртатнафти". Слід зауважити, що Ярославський є міноритарним акціонером "Укртатнафти", підконтрольної Коломойському", – заявив він.

За словами Охріменка, в результаті націоналізації Приватбанку Коломойський залишився без значного фінансового інструменту.

"Цілком можливо, що тоді, перебуваючи в безвихідному становищі, він вимушено пішов на цю операцію, проте зараз, що називається прикупити банк "сам Бог велів". Йому ж необхідно десь обслуговувати свої активи. А вірний соратник завжди поруч, і Ярославський активно включився в процес покупки "Промінвесту". Хоча йому ще іміджево відгукуються скандали з Харківським тракторним заводом, пов'язані з купівлею підприємства у російського мільярдера Дерипаски. Хоча за інформацією ЗМІ, таким чином Дерипаска зберіг собі контроль над заводом", – зазначив він.

"Складається враження, що "Промінвестбанк" аж ніяк не потрібен Ярославському. Весь цей галас з Ярославським штучний. За його спиною явно стоїть "таємний покупець", багаторічний бізнес-партнер Ігор Коломойський", – додав експерт.

Теги: Україна Ігор Коломойський Банки
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