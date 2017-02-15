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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН

Яценюк довів свою непричетність до купівель 24 маєтків

16:40, сьогодні 1343 Читать новость на русском
Арсеній Яценюк
Арсеній Яценюк / rbc

Солом'янський районний суд Києва визнав недостовірною та зобов'язав спростувати поширену Олегом Торгалом інформацію про нібито придбання Арсенієм Яценюком 24 віл в Маямі

Про це написала прес-секретар Яценюка Ольга Лаппо в Facebook.

Позов Яценюка Арсенія Петровича до Торгало Олега Леонідовича про захист честі, гідності і ділової репутації шляхом визнання інформації недостовірною та її спростування, задовільнити... Зобов'язати Торгала Олега Леонідовича спростувати поширену недостовірну інформацію,
– йдеться в рішенні суду.

Теги: Політика Арсеній Яценюк
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