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Яценюк: Крапку в фактичній окупації Криму було поставлено під час підписання "харківських угод" 2010 року

11:33, сьогодні 17
Арсеній Яценюк
Арсеній Яценюк / nfront.in.ua

Російська Федерація і президент Путін почали підготовку незаконної анексії Криму після Помаранчевої революції 2004 року: "Але останню крапку в фактичній окупації Російською Федерацією Криму було поставлено в 2010 році, коли підписувалися "харківські угоди".

Про це наголосив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV 27 лютого.

"Президент Янукович дуже хотів дешевий газ, тому що попередній газ був по 560 доларів. Він пішов на угоду з російським президентом: дешевий газ в обмін начебто на продовження терміну перебування російського чорноморського флоту на території України, а фактично – на російську військову присутність на території України", – наголосив він.

Росія, підкреслив Арсеній Яценюк, "добивається того, щоб на законних підставах, всупереч Конституції країни, президент країни дозволив російській військовій армаді розташувати 25 тисяч російських військовослужбовців з правом повного переміщення по території Автономної Республіки Крим без будь-яких погоджень української влади": "Росія призначає свого міністра оборони в Україні, який знищує українські Збройні Сили. Росія має свою агентуру в Службі безпеки України, яка так само знищує національну безпеку".

А події в Криму в лютому 2014 року, за словами лідера "Народного фронту" – "це вже було завершення і легітимізація незаконної окупації".

Арсеній Яценюк нагадав, що на той момент в Україні при 142 тисячах Збройних Сил "на папері", було 5 тисяч боєздатних військових: "У цей момент на кордоні Україна-Росія стоїть військове угрупування 100 тисяч військовослужбовців. Росія витратила мільярди доларів на модернізацію своєї армії". І це, зазначив він, окрім 25-ти тисяч російських військ у Криму та кілька десятків тисяч у Придністров’ї.

"Задум Росії був наступний: наші Збройні Сили йдуть на Крим. Світ не розбирається, що відбувається в Криму. Адже туди зайшли військовослужбовці без розпізнавальних знаків, як чинив Гітлер перед Другою світовою війною. І Росія виходить зі своєю пропагандистською машиною і каже: "Идет война с русскоязычным населением". І на цей момент абсолютно зрозуміло, що була готова повномасштабна агресія з метою захоплення всієї України", – сказав Арсеній Яценюк.

"Рішення, яке було прийнято тоді, дало можливість нам сьогодні бути в українському Києві, який охороняється українськими військами, і втримати українську державу", – підкреслив він.

Арсеній Яценюк наголосив, що стосовно шляхів повернення Криму "немає простої відповіді": "Але хто вірив, що Радянський Союз розпадеться? Хто вірив, що Берлінська стіна впаде? Що країни Балтії стануть членами НАТО? Що Польща стане членом Європейського Союзу? Хто три роки тому вірив, що Україна залишиться суверенною державою, якою вона сьогодні є? Тому прийде час, і ми повернемо свої території".

Теги: Політика Арсеній Яценюк Народний фронт Анексія Криму Віктор Янукович СБУ НАТО Збройні Сили України
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