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Яценюк на Мюнхенській конференції: Ми живемо в дуже небезпечному світі. Лінія розлому – в Росії

20:22, 18 лютого 438 Читать новость на русском
Арсеній Яценюк
Арсеній Яценюк / nfront.org.ua

"Основне для України і кожної країни вільного світу – змусити Росію дотримуватися міжнародних зобов’язань, не залякувати своїх сусідів, поважати Статут ООН та поважати незалежні держави, якою є Україна", – підкреслив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, виступаючи на Мюнхенській Безпековій конференції у суботу, 18 лютого, під час дискусії "Лінії розлому в Євразії".

Він нагадав, що десять років тому президент РФ Путін виголосив "сумнозвісну промову на Мюнхенській Безпековій конференції" (заявивши, що розпад Радянського союзу – найбільша трагедія минулого сторіччя): "Дехто у вільному світі думав, що це пусті слова".

Проте, наголосив Арсеній Яценюк, Російська Федерація вторглася до Грузії, вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі:

"Росія вчинила міжнародний злочин, коли незаконно анексувала Крим. Росія відправила свою армію в Донецьк і Луганськ. Росія розв’язала кібервійну проти вільного світу. Росія розв’язала війну пропаганди і втручалася у вибори. І так само втручатиметься у вибори в Європі".

"Тож ми живемо у дуже небезпечному світі. І лінія розлому – в Росії", – сказав лідер "Народного фронту".

"Моя країна в стані війни, розв’язаної Російською Федерацією. Ми втратили десять тисяч людей. Ми втратили 20% економіки. Ми втратили Крим і практично втратили Донецьк і Луганськ. Ми – єдина країна, яка зупинила російську армію", – наголосив він.

Арсеній Яценюк підкреслив, що сьогодні «на кону цінності вільного світу": "На кону - незалежність і територіальна цілісність не тільки України, а й кожної країни, представленої за цим столом".

"Найкращий рецепт для нас – залишатися об’єднаними і дотримуватися наших цінностей - цінностей вільного світу, демократії, вільних медіа. Треба підтримувати кожну країну і діяти спільно", – наголосив лідер "Народного фронту".

У дискусії "Лінії розлому в Євразії" в рамках Мюнхенської Безпекової конференції також беруть участь президент Естонії Керсті Кальюлайд, президент Азербайджану Ільхам Алієв, спікер Сенату Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, прем'єр-міністр Грузії Гіоргі Квірікашвілі.

Теги: Україна Політика Арсеній Яценюк
Новини за 18 лютого
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