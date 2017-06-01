Яценюк остаточно позбавив країну від російської енергетичної залежності, – Кривенко

Вердикт Стокгольмського арбітражного суду показав, що система енергопостачання, яку заклав уряд Арсенія Яценюка, – правильна, а також дозволила здобути Україні енергетичну незалежність.

Про це заявив народний депутат фракції "Народний фронт" Вадим Кривенко у коментарі журналістам.

Перемога України в Стокгольмському арбітражі – це наша велика юридична перемога над Росією. Незважаючи на величезні політичні та економічні ресурси, якими послуговується Росія, і, зокрема, "Газпром", ми отримали цю перемогу,

– наголосив народний депутат.

За його словами, Київ остаточно розірвав газову залежність від Москви та позбавив її можливості шантажувати Україну за допомогою формули "Бери або плати", закладену Тимошенко умовами контракту 2009 року.

"В першу чергу давайте згадаємо, хто саме подав позов у Стокгольмський арбітраж, – це зробив Арсеній Яценюк у 2014 році, коли обіймав посаду прем’єр-міністра. Саме він першим наважився це зробити. Жоден з політиків – ані Тимошенко, ані Янукович – цього не зробили", – зазначив представник "Народного фронту".

"Усі жалілися, що Росія забагато бере за газ, але позову ніхто не подавав", – додав він.

Яценюк не лише подав цей позов, а й для перемоги в суді за допомогою фракції "Народний фронт" у Верховній Раді провів велику кількість реформ у системі газопостачання. Перша з них – диверсифікація поставок, тобто ми фізично відійшли від шантажу Росії, і станом на сьогодні ми вже понад рік зовсім не купуємо російський газ. Це дуже важливо, оскільки ми могли виграти арбітраж, але якби досі купували газ у Москви, вони б нам зараз перекрили вентиль, і ця перемога була б дуже сумнівною,

– пояснив Вадим Кривенко.

"По-друге, ми реформували систему газопостачання та газорозподілу – за часів прем’єрства Яценюка "Нафтогаз" вперше перестав бути "чорною дірою", де зникали бюджетні мільярди. Ухвалено закон про ринок газу, який дозволив витіснити монополію проросійських олігархів, і тим самим остаточно подолано газову залежність від Росії не лише у питанні газу, а й у постачанні вугілля, ядерного палива. Це – пріоритет нашої фракції "Народний фронт": повна енергетична незалежність від Росії", – наголосив народний депутат.

"Те, що ми отримали це рішення – це перший потужний сигнал того, що Європа допоможе нам втримати енергетичну незалежність. Вердикт Стокгольмського арбітражного суду показав, що система енергопостачання, яку заклав уряд Яценюка, – правильна, і сьогодні вона дала перші результати. І ми впевнені, що не останні", – підсумував Вадим Кривенко.