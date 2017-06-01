15:32
1 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російська
Вєсті Кремля
23:15, 31 травня
Вєсті.UA. Знущання з Насірова. Пропаганда України
Вєсті.UA
22:55, 31 травня
Хто і як дерибанить гроші на реставрації Одеси
ЦРУ
08:10, 31 травня
Випуск новин за 14:00: Смерть Любомира Гузара. Загибель бійця АТО
Випуск новин
14:41, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Яценюк остаточно позбавив країну від російської енергетичної залежності, – Кривенко

14:23, сьогодні 423 Читать новость на русском
Енергопостачання
Енергопостачання / nfront.in.ua

Вердикт Стокгольмського арбітражного суду показав, що система енергопостачання, яку заклав уряд Арсенія Яценюка, – правильна, а також дозволила здобути Україні енергетичну незалежність.

Про це заявив народний депутат фракції "Народний фронт" Вадим Кривенко у коментарі журналістам.

Перемога України в Стокгольмському арбітражі – це наша велика юридична перемога над Росією. Незважаючи на величезні політичні та економічні ресурси, якими послуговується Росія, і, зокрема, "Газпром", ми отримали цю перемогу,
наголосив народний депутат.

За його словами, Київ остаточно розірвав газову залежність від Москви та позбавив її можливості шантажувати Україну за допомогою формули "Бери або плати", закладену Тимошенко умовами контракту 2009 року.

"В першу чергу давайте згадаємо, хто саме подав позов у Стокгольмський арбітраж, – це зробив Арсеній Яценюк у 2014 році, коли обіймав посаду прем’єр-міністра. Саме він першим наважився це зробити. Жоден з політиків – ані Тимошенко, ані Янукович – цього не зробили", зазначив представник "Народного фронту".

"Усі жалілися, що Росія забагато бере за газ, але позову ніхто не подавав", додав він.

Яценюк не лише подав цей позов, а й для перемоги в суді за допомогою фракції "Народний фронт" у Верховній Раді провів велику кількість реформ у системі газопостачання. Перша з них – диверсифікація поставок, тобто ми фізично відійшли від шантажу Росії, і станом на сьогодні ми вже понад рік зовсім не купуємо російський газ. Це дуже важливо, оскільки ми могли виграти арбітраж, але якби досі купували газ у Москви, вони б нам зараз перекрили вентиль, і ця перемога була б дуже сумнівною,
пояснив Вадим Кривенко.

"По-друге, ми реформували систему газопостачання та газорозподілу – за часів прем’єрства Яценюка "Нафтогаз" вперше перестав бути "чорною дірою", де зникали бюджетні мільярди. Ухвалено закон про ринок газу, який дозволив витіснити монополію проросійських олігархів, і тим самим остаточно подолано газову залежність від Росії не лише у питанні газу, а й у постачанні вугілля, ядерного палива. Це – пріоритет нашої фракції "Народний фронт": повна енергетична незалежність від Росії", наголосив народний депутат.

"Те, що ми отримали це рішення – це перший потужний сигнал того, що Європа допоможе нам втримати енергетичну незалежність. Вердикт Стокгольмського арбітражного суду показав, що система енергопостачання, яку заклав уряд Яценюка, – правильна, і сьогодні вона дала перші результати. І ми впевнені, що не останні", підсумував Вадим Кривенко.

Теги: Газпром Нафтогаз Україна – Росія Арсеній Яценюк Народний фронт Енергетика
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Велика стокгольмська перемога, або Як українці відігралися на росіянах
сьогодні, 15:05 Велика стокгольмська перемога, або Як українці відігралися на росіянах
Блог Медіа 571
Найбільші та найменші пенсії в Україні: інфографіка
сьогодні, 14:10 Найбільші та найменші пенсії в Україні: інфографіка
3352
Духовний Батько нації: уроки патріарха Любомира Гузара
сьогодні, 12:02 Духовний Батько нації: уроки патріарха Любомира Гузара
Блог Соцмережі 615
Народ против Бориса Филатова
сьогодні, 11:48 Народ против Бориса Филатова
486
Чому середньовічна історія стала предметом крадіжки з боку Володимира Путіна
сьогодні, 10:30 Чому середньовічна історія стала предметом крадіжки з боку Володимира Путіна
Тарас Березовець 1314
Подарунок від Миколая хлопчику Пєті: бурхлива реакція соцмереж на націоналізацію "Привату"
 19 грудня 2016 , 10:01 8
Бойовики вгатили ракетою по машині з російськими військовими: втрати серйозні
30 квітня , 15:01
"Приватбанк" на кілька днів може призупинити роботу, – журналіст
 18 грудня 2016 , 16:08 9
Глобальні тренди в АПК можуть сформувати конкурентні переваги для України, – Максим Мартинюк
 4 квітня , 17:07
Розкішний та грандіозний маєток радника Порошенка зняли на відео
 7 березня , 17:29
Нацрозвідка США назвала ціль Росії щодо України
 11 травня , 19:45
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук