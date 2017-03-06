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Яценюк в інтерв'ю HardTalk: Це в інтересах Заходу, щоби Україна стала членом НАТО

16:02, сьогодні 57 Читать новость на русском
Арсеній Яценюк
Арсеній Яценюк / finance.bigmir.net

Ми заплатили дуже високу ціну за відмову НАТО надати Україні План дій щодо членства 2008 року.

Про це наголосив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк в інтерв'ю програмі HardTalk на каналі BBC під час візиту до Лондона.

Арсеній Яценюк нагадав, що на саміті НАТО в Бухаресті 2008 року Україні було обіцяно підписання Плану дій щодо членства в Альянсі: "В результаті низка країн-членів НАТО відмовилися підтримати це".

"Потім Росія вторглася в Грузію. Згодом Росія незаконно анексувала Крим і направила війська в Донецьк і Луганськ. Ми заплатили дуже високу ціну за таке рішення (НАТО. – ред)", – підкреслив лідер "Народного фронту"

За його словами, Україна "реалістична і прагматична" щодо перспективи членства в НАТО: "Розумію, що ми не можемо його отримати в короткостроковій перспективі. Але в довгостроковій перспективі, якщо ми модернізуємо нашу армію, ухвалимо необхідні для українського війська реформи, – це у ваших інтересах, аби Україна була членом НАТО", – звернувся він до західних партнерів.

"Українська армія – це єдина армія, яка зупинила російські війська. Ми захищаємо ваші кордони", – сказав Арсеній Яценюк.

Теги: Політика Арсеній Яценюк Народний фронт НАТО
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