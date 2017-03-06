Яценюк в інтерв'ю HardTalk: Це в інтересах Заходу, щоби Україна стала членом НАТО

Ми заплатили дуже високу ціну за відмову НАТО надати Україні План дій щодо членства 2008 року.

Про це наголосив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк в інтерв'ю програмі HardTalk на каналі BBC під час візиту до Лондона.

Арсеній Яценюк нагадав, що на саміті НАТО в Бухаресті 2008 року Україні було обіцяно підписання Плану дій щодо членства в Альянсі: "В результаті низка країн-членів НАТО відмовилися підтримати це".

"Потім Росія вторглася в Грузію. Згодом Росія незаконно анексувала Крим і направила війська в Донецьк і Луганськ. Ми заплатили дуже високу ціну за таке рішення (НАТО. – ред)", – підкреслив лідер "Народного фронту"

За його словами, Україна "реалістична і прагматична" щодо перспективи членства в НАТО: "Розумію, що ми не можемо його отримати в короткостроковій перспективі. Але в довгостроковій перспективі, якщо ми модернізуємо нашу армію, ухвалимо необхідні для українського війська реформи, – це у ваших інтересах, аби Україна була членом НАТО", – звернувся він до західних партнерів.

"Українська армія – це єдина армія, яка зупинила російські війська. Ми захищаємо ваші кордони", – сказав Арсеній Яценюк.