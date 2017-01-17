Яценюк: В Україні очікують від французької влади реакції на заяви Ле Пен щодо визнання Криму

Заяви Марін Ле Пен про визнання Криму "російським" і зняття санкцій з Росії – це абсурдний вияв міжнародного задзеркалля, куди вперше з часу Другої світової війни може повернутися Європа.

Таке лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк написав на свій сторінці в Facebook.

Кандидат на посаду Президента Французької Республіки претендує на те, щоб дбати про велич своєї країни, наголосив Яценюк: "І не усвідомлює, що робить оцінки, які порушують міжнародне право і становлять загрозу для самої Франції, бо суперечать цивілізованим принципам світоустрою".

У підходах, які підривають єдність і стійкість Європи, добре відчувається почерк Кремля,

– наголосив лідер "Народного фронту".

Яценюк зазначив, що слова Марін Ле Пен є викликом для всієї Європи: "Франція виступає посередником у мирному врегулюванні на сході України. В Україні очікують від французької влади реакції на неприйнятні заяви пані Ле Пен, а також підтвердження політики невизнання анексії Криму й відновлення територіальної цілісності України".

Він написав, що адекватна реакція щодо заяв Марін Ле Пен необхідна від української влади.

Немає різниці, хто виступає проти незалежності і територіальної цілісності України. На кожну таку спробу наша держава і суспільство дадуть негайну відповідь,

– наголосив Яценюк.