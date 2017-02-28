Яценюк відмовляється очолювати НБУ

Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк вважає, що Національний банк України повинна очолювати фахова та аполітична особа.

Таку заяву зробив колишній український прем’єр у ефірі телеканалу ICTV.

"Я не збираюся ставати головою НБУ. Головою повинна бути аполітична фігура", – наголосив політик.

Він також підкреслив, що очолювати Нацбанк повинен виключно фаховий економіст-банкір, далекий від політики.

За його словами, у 2004 році, коли лідер "Народного фронту" виконував обов’язки голови НБУ, його рішення не були політичними.

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Нагадаємо, раніше низка ЗМІ повідомили, що нинішня голова Нацбанку Валерія Гонтарева збирається покинути цю посаду.



У зв’язку з цим перший заступник голови фракції "Народний фронт" Вікторія Сюмар зазначила, що оточення лідера політсили Арсенія Яценюка розкладає варіант, за яким саме він очолить Нацбанк.