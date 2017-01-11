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Яценюк висловився щодо нових санкцій проти Кремля

18:13, сьогодні 63 Читать новость на русском
Санкції проти Кремля
Санкції проти Кремля / facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Очікуємо від нової адміністрації та політиків США вольових рішень для вгамування російського агресора.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

"Чимало подій у світі викликають природнє занепокоєння України стосовно єдності демократичних держав навколо цивілізованих принципів світового устрою і для протидії агресії Росії. Саме тому з особливою підтримкою ставлюся до останньої ініціативи десяти сенаторів Сполучених Штатів з Республіканської та Демократичної партій запровадити ширші, всеосяжні та (що особливо важливо) галузеві санкції проти Кремля, виводячи санкційну політику на новий рівень", – додав Арсеній Яценюк.

Про такий підхід і таку колективну політику, за його словами, йшлося і під час його візитів до Вашингтона, і під час останніх зустрічей з американськими партнерами в Києві.
Арсеній Яценюк підкреслив, що світ очікує від Сполучених Штатів лідерської ролі у справі підтримки міжнародного миру і безпеки.

"Очікуємо від нової адміністрації Сполучених Штатів вольових та ефективних рішень для вгамування російського агресора. Покладаємося на єдність усіх політичних сил в Сполучених Штатах навколо підтримки України", – наголосив лідер "Народного фронту".

"Україна воює не лише за себе. Україна бореться за свободу всього вільного світу", – написав Арсеній Яценюк.

Теги: Політика США Санкції Україна-Росія Арсеній Яценюк Народний фронт
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