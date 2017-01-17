ЄБРР обіцяє Порошенку допомагати реформувати "Приватбанк"

Президент України Петро Порошенко в Давосі обговорив з президентом Європейського банку реконструкції і розвитку Сумою Чакрабарті перспективи розвитку співробітництва та впровадження інвестиційних проектів в Україні.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Глава Української держави висловив сподівання на збільшення обсягу фінансових ресурсів ЄБРР для співпраці з Україною в 2017 році,
– мовиться у повідомленні.
Сторони також обговорили питання реформування банківського сектора.
Чакрабарті високо оцінив дії української влади в питанні націоналізації "Приватбанку" і підтвердив наміри ЄБРР і далі надавати експертну допомогу в реформуванні цієї банківської установи,
– заявили у прес-службі українського президента.
У свою чергу Порошенко наголосив на ключовій ролі ЄБРР в якості адміністратора Чорнобильського фонду "Укриття" та Рахунку ядерної безпеки. Було вирішено продовжувати співпрацю в цій сфері.
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Чакрабарті також запевнив Порошенка у подальшій підтримці зі сторони ЄБРР реформ, здійснюваних в Україні.
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