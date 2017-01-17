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ЄБРР обіцяє Порошенку допомагати реформувати "Приватбанк"

21:52, сьогодні 109 Читать новость на русском
Порошенко з Чакрабарті
Порошенко з Чакрабарті / Прес-служба глави держави

Президент України Петро Порошенко в Давосі обговорив з президентом Європейського банку реконструкції і розвитку Сумою Чакрабарті перспективи розвитку співробітництва та впровадження інвестиційних проектів в Україні.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Глава Української держави висловив сподівання на збільшення обсягу фінансових ресурсів ЄБРР для співпраці з Україною в 2017 році,
– мовиться у повідомленні.

Сторони також обговорили питання реформування банківського сектора.

Чакрабарті високо оцінив дії української влади в питанні націоналізації "Приватбанку" і підтвердив наміри ЄБРР і далі надавати експертну допомогу в реформуванні цієї банківської установи,
– заявили у прес-службі українського президента.

У свою чергу Порошенко наголосив на ключовій ролі ЄБРР в якості адміністратора Чорнобильського фонду "Укриття" та Рахунку ядерної безпеки. Було вирішено продовжувати співпрацю в цій сфері.

Читайте також: ЄБРР підтримує націоналізацію "Приватбанку"

Чакрабарті також запевнив Порошенка у подальшій підтримці зі сторони ЄБРР реформ, здійснюваних в Україні.

Теги: Політика Україна ЄБРР Націоналізація ПриватБанку Реформи Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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