ЄБРР обіцяє Порошенку допомагати реформувати "Приватбанк"

Президент України Петро Порошенко в Давосі обговорив з президентом Європейського банку реконструкції і розвитку Сумою Чакрабарті перспективи розвитку співробітництва та впровадження інвестиційних проектів в Україні.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Глава Української держави висловив сподівання на збільшення обсягу фінансових ресурсів ЄБРР для співпраці з Україною в 2017 році,

– мовиться у повідомленні.

Сторони також обговорили питання реформування банківського сектора.

Чакрабарті високо оцінив дії української влади в питанні націоналізації "Приватбанку" і підтвердив наміри ЄБРР і далі надавати експертну допомогу в реформуванні цієї банківської установи,

– заявили у прес-службі українського президента.

У свою чергу Порошенко наголосив на ключовій ролі ЄБРР в якості адміністратора Чорнобильського фонду "Укриття" та Рахунку ядерної безпеки. Було вирішено продовжувати співпрацю в цій сфері.

Читайте також: ЄБРР підтримує націоналізацію "Приватбанку"

Чакрабарті також запевнив Порошенка у подальшій підтримці зі сторони ЄБРР реформ, здійснюваних в Україні.