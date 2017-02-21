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Єдине наше завдання – розвалити Росію як імперію, – український артист

08:32, сьогодні 3824 Читать новость на русском
Антін Мухарський знає, як Україні подолати Росію
Антін Мухарський знає, як Україні подолати Росію / Online.ua

Україна не може самотужки перемогти у війні проти Росії, проте після розвалу РФ українцям стане легше.

Таку думку в інтерв'ю "Обозревателю" висловив український артист Антін Мухарський.

Він зазначив, що швидку війну проти Росії закінчити неможливо, оскільки Кремль хоче її продовження: "Війна триватиме стільки, скільки при владі буде режим Путіна. Ми не можемо закінчити її самостійно".

При цьому артист вказав на необхідність для українців бути стійкими в своїх ідеях.

Війну можна закінчити, якщо Росія припинить фінансування бойовиків. А поки що ми не в силах подолати Росію, ми не в тій ваговій категорії,
– вважає Мухарський.

Він також назвав Росію природним ворогом України, звернувши увагу на те, що перманентно війна триває вже 350 років.

Війна відбувалася постійно, адже вона може бути політичною, економічною, культурологічною, історичною, релігійною,
– зазначив артист.

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Єдине наше завдання – розвалити Росію як імперію. Тоді ми можемо зітхнути більш-менш вільно,
– сказав Мухарський.

"Але і після цього на нас чекає багато роботи: треба зрозуміти, хто ми такі, звідки вийшли, куди йдемо і що ми хочемо побудувати", – резюмував він.

Теги: Україна Війна на Донбасі Політика Україна-Росія війна
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