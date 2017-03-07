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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Єдине, що робить Росія – це заперечує і бреше, – мати загиблого в катастрофі МН17

17:53, сьогодні 747 Читать новость на русском
Протести в Гаазі
Протести в Гаазі / unian.ua

Під Гаазьким судом протестують родичі загиблих у катастрофі МН17. Близько 10 людей стоять біля будівлі Міжнародного суду ООН, тримаючи плакати із закликами "Справедливість для МН 17".

За словами одного із протестуючих, вони прийшли до суду, бо знали, що сьогодні виступає російська сторона. Зокрема, чоловік наголосив, що Москва повинна нести відповідальність за скоєне. Також він додав, що в катастрофі є провина і України, яка не перекрила повітряний простір попри загрозу.

Ми стежимо за новинами про MH17 вже два з половиною роки, і єдине, що робить Росія – це заперечує і бреше!
– зазначила матір загиблого в катастрофі МН17.

Читайте також: Суд триває: топ-5 брехні російської сторони у Гаазі

Нагадаємо, що від 6 березня в Міжнародному суді ООН в Гаазі тривають слухання у справі "України проти Росії".

Теги: Гаазький трибунал протести Збитий Boeing 777 Жертви
Джерело: 24 Канал
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