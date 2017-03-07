Єдине, що робить Росія – це заперечує і бреше, – мати загиблого в катастрофі МН17

Під Гаазьким судом протестують родичі загиблих у катастрофі МН17. Близько 10 людей стоять біля будівлі Міжнародного суду ООН, тримаючи плакати із закликами "Справедливість для МН 17".

За словами одного із протестуючих, вони прийшли до суду, бо знали, що сьогодні виступає російська сторона. Зокрема, чоловік наголосив, що Москва повинна нести відповідальність за скоєне. Також він додав, що в катастрофі є провина і України, яка не перекрила повітряний простір попри загрозу.

Ми стежимо за новинами про MH17 вже два з половиною роки, і єдине, що робить Росія – це заперечує і бреше!

– зазначила матір загиблого в катастрофі МН17.

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Нагадаємо, що від 6 березня в Міжнародному суді ООН в Гаазі тривають слухання у справі "України проти Росії".