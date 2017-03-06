Єдине, що залишається Росії – ховатися за спотвореннями фактів, – МЗС

6 березня у Міжнародному суді ООН в Гаазі розпочнуться слухання за позовом України для залучення Росії до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

"Завтра тут (Міжнародний суд ООН, – "24") відбудуться слухання щодо запобіжних заходів у справі України проти Росії, поданій 16 січня 2017 року. Справа стосується порушення РФ положень Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму і Конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації", – зазначила вона.

На думку Зеркаль, рішення суду поставить Росію перед дилемою – або припинити протиправну поведінку, або "остаточно перетворитися в країну-парію, з якою ніхто не матиме справ".

Але справжня одиниця виміру у цій справі – це життя кожної окремої людини, яка страждає від обстрілів, або від безпідставних обшуків і викрадень. Людська гідність є найвищою цінністю,

– резюмувала заступник глави МЗС.

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