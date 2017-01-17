Єдиний електронний квиток: що це таке і як це функціонуватиме в Україні

У вівторок, 17 січня, Верховна Рада підтримала законопроект, за яким за міські транспортні послуги можна буде розрахуватись єдиним електронним квитком. Що саме пропонує новація, як, де і коли її впровадять — з'ясували журналісти сайту "24".

Прийнятий законопроект про Е-квиток – це впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті. Суть закону, як пояснила у коментарі сайту "24" радник міністра інфраструктури Яаніка Мерило – дозволити містам самостійно (без "указу згори" з боку Кабміну чи профільного міністерства) впроваджувати цю систему. Це означає, що кожне окреме місто зможе за власним бажанням і в залежності від своєї фінансової спроможності та господарської активності визначати, як організувати електронну систему надання транспортних послуг у місті.

Станом на сьогодні готові взятись за впровадження е-квитка: Київ, Львів, Дніпро, Вінниця, Харків, Одеса, Ужгород, Чернігів, Чернівці, Миколаїв, Херсон, Луцьк, Івано-Франківськ, Черкаси, Житомир, Краматорськ, Кам'янець-Подільський, Біла Церква, Павлоград, Тростянець, Долина, Буча.

Як виглядатиме система

Орієнтовна модель – система, як у київському метро: турнікети, електронні квитки. Але тут вона розрахована лише на один вид транспорту. А у планах – ввести її єдину для усіх видів міського транспорту, причому і для приватних перевізників теж. Як пояснила радник міністра – приватники працюють за договором з міською владою і вони зобов'язуються перевозити і пільгові категорії громадян. І для надійного обліку пільговиків, а отже і компенсації, передбаченої законодавством, введення єдиної системи було б в їхніх інтересах. Плюс до всього – е-квиток дає можливість уникати різних ситуації зі зловживанням пасажирів і дискримінацією з боку водіїв: система сама зчитуватиме дані з картки і водій не зможе вирішувати, наскільки пасажир пільговик. Крім цього, шахраям стане значно важче підробити "пільгові проїзні".

Транспорт – не межа

Розрахуватись е-карткою за транспортні послуги – не кінцева мета проекту. Згодом, за словами Мерило, буде можливість підключити до картки й інші електронні послуги міської влади.

Коли і де е-квитки запрацюють

Термін впровадження у кожному окремо взятому місті залежатиме від рішення органу місцевого самоврядування. Так само від цього залежать і всі інші деталі: вигляд системи, розробка відповідного програмного забезпечення, виготовлення власне е-квитків: міська влада сама визначатиме вид, форми носіїв, порядок обігу та реєстрації проїзних документів, затверджуватиме правила користування міським пасажирським транспортом.

За інформацією Яаніки Мерило, Львів нині найбільше готовий, має уже близько року і картки, і відповідну систему. Дніпро також має долучитись до впровадження системи найближчим часом.

"Квитковий" примус чи ні?

Яаніка Мерило наголосила: нюанс законопроекту у тому і полягає, що закон дасть можливість впровадити у місті таку систему обліку, але не зобов'язує це робити. Якщо якесь місто вирішить, що йому це не потрібно – то і не вводитиме в себе ці е-квитки у найближчий час, або і взагалі ніколи.

Е-квитки і гості міст

Для іногородніх передбачено придбання або повноцінного е-квитка, або тимчасового, який можна буде поповнювати на будь-яку суму в залежності від потреби.

Е-квиток і пільговики

Законопроектом передбачені обов’язкові е-квитки для пільговиків у населених пунктах, які запровадять у себе автоматизовану систему оплати. При тому — всі пільговики отримають е-квиток безкоштовно.

Прогнозовані результати

1) Підвищення безпеки на дорозі – водій слідкуватиме за дорогою, а не оплатою за проїзд;

2) Облік реального пасажиропотоку;

3) Оптимізація маршрутів;

4) Боротьба з корупцією та виведення коштів з "тіні";

5) Впровадження зручних способів оплати за проїзд – банківською карткою, через мобільний телефон тощо.

6) Як наслідок – комфорт для пасажирів;

7) Реальна реформа згідно з європейськими принципами, яка матиме вплив на економіку в масштабах всієї країни.