Єдину українську бібліотеку у Москві закриють

Московську бібліотеку української літератури закриють вже 10 березня 2017 року.

Про це повідомляє видання Лівий берег, посилаючись на лист, який колектив бібліотеки надіслав читачам.

На жаль, прийшов момент, коли закінчується 10-літня історія Бібліотеки української літератури на вулиці Трифоновській, 61. Зараз стороння фірма пакує книги в коробки і перевозить їх в Бібліотеку зарубіжної літератури. Вже майже запаковані абонемент, в процесі – читальний зал,

– йдеться в листі.

Заклад заснували за ініціативи української громади Москви.

Досі невідома доля директора української книгозбірні Наталії Шаріної, яка вже більше року перебуває під слідством за екстремізм і розтрату коштів.

Читайте також: У Москві розпочалося судилище над українкою по духу