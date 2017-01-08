  • укр
  • рус
17:32
8 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Випуск новин за 15:00: Теракт у Багдаді. Наслідки холоду
Випуск новин
15:43, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Єлизавета II з’явилась на публіці після довготривалої перерви: опублікували фото та відео

15:34, сьогодні 383 Читать новость на русском
Королева Єлизавета ІІ
Королева Єлизавета ІІ / BBC

Королева Єлизавета II вперше в цьому році з'явилася на публіці після довготривалої хвороби – у неї була сильна застуда.

Останній раз королеву бачили на людях майже три тижні тому, повідомляє ВВС.

8 січня вона з'явилася на ранковій службі в церкві Святої Марії Магдалени.

Британські ЗМІ побоювалися з приводу здоров'я 90-річного монарха, після того як вона – всупереч заведеному правилу – пропустила спочатку різдвяне богослужіння 25 грудня, а потім і святкову новорічну літургію.

У Букінгемському палаці пояснили її відсутність на святковій літургії тим, що вона відновлює сили після важкої застуди.

Поява Єлизавети II на публіці викликала радісні вигуки юрби.

Ми її бачили дуже близько. Ми останні три тижні чекали, коли ж вона прийде до церкви. Дуже приємно було її побачити, звичайно, як і принца Філіпа,
– розповіли очевидці.

Дивіться також: Їхня королівська милість: принц Джордж і принцеса Шарлотта вперше відвідали різдвяну месу

Теги: Великобританія Єлизавета II
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
ТОП-11 культових композицій співака Девіда Боуї
сьогодні, 15:33 ТОП-11 культових композицій співака Девіда Боуї
295
Утраченные возможности: жизнь за пределами
сьогодні, 14:50 Утраченные возможности: жизнь за пределами "республики" намного ярче, чем в Луганске
Ольга Черненко 1651
Закрытые границы оккупированного Луганска: живешь, как будто в вакууме
сьогодні, 08:45 Закрытые границы оккупированного Луганска: живешь, как будто в вакууме
Ольга Черненко 1 4720
Приднестровье для Кремля всего лишь заложник имперской политики
7 січня, 22:14 Приднестровье для Кремля всего лишь заложник имперской политики
Олег Руденко 2235
7 різдвяних пісень від сучасних українських музикантів
7 січня, 20:29 7 різдвяних пісень від сучасних українських музикантів
2090
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 8
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
Французький депутат у Криму розцілував пам’ятник окупантам – з’явились фото
 30 липня 2016 , 18:15 26
Трактор протаранив понад 10 машин у центрі Дніпра: є постраждалі
 14 грудня 2016 , 18:54 1
Готівковий курс валют на 25 листопада: євро знову дорожчає
25 листопада 2016 , 22:15
Дідусь перевернувся у вантажівці, врятувавши від жахливої ДТП інших водіїв
 7 жовтня 2016 , 15:34
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук