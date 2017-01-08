Єлизавета II з’явилась на публіці після довготривалої перерви: опублікували фото та відео

Королева Єлизавета II вперше в цьому році з'явилася на публіці після довготривалої хвороби – у неї була сильна застуда.

Останній раз королеву бачили на людях майже три тижні тому, повідомляє ВВС.

8 січня вона з'явилася на ранковій службі в церкві Святої Марії Магдалени.

Британські ЗМІ побоювалися з приводу здоров'я 90-річного монарха, після того як вона – всупереч заведеному правилу – пропустила спочатку різдвяне богослужіння 25 грудня, а потім і святкову новорічну літургію.

У Букінгемському палаці пояснили її відсутність на святковій літургії тим, що вона відновлює сили після важкої застуди.

Поява Єлизавети II на публіці викликала радісні вигуки юрби.

Ми її бачили дуже близько. Ми останні три тижні чекали, коли ж вона прийде до церкви. Дуже приємно було її побачити, звичайно, як і принца Філіпа,

– розповіли очевидці.

The Queen is on her way to church after missing services over Christmas and New Year due to heavy cold pic.twitter.com/b3JfqXNEFW — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 8 січня 2017 р.

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