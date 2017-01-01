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Єлизавета не виходила в люди вже майже два тижні: в палаці кажуть, що хвора

19:37, сьогодні 877 Читать новость на русском
Королеви вже тривалий час не бачили на людях
Королеви вже тривалий час не бачили на людях / Getty images

Королева Великобританії Єлизавета ІІ вже тривалий час не з'являлась на публіці.

У Букінгемському палаці повідомили, що через тривалу застуду вона змушена була пропустити новорічну церковну месу, пише ВВС.

Журналісти підрахували, що британська королева вже впродовж 12 днів не з'являлась на публіці.

Нагадаємо, 25 грудня на католицьке Різдво вона також не прийшла на святкову месу в церкві і це трапилось вперше за майже 30 років.

Дивіться також: Їхня королівська милість: принц Джордж і принцеса Шарлотта вперше відвідали різдвяну месу

Теги: Великобританія Єлизавета II
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