Єлизавета не виходила в люди вже майже два тижні: в палаці кажуть, що хвора

Королева Великобританії Єлизавета ІІ вже тривалий час не з'являлась на публіці.

У Букінгемському палаці повідомили, що через тривалу застуду вона змушена була пропустити новорічну церковну месу, пише ВВС.

Журналісти підрахували, що британська королева вже впродовж 12 днів не з'являлась на публіці.

Нагадаємо, 25 грудня на католицьке Різдво вона також не прийшла на святкову месу в церкві і це трапилось вперше за майже 30 років.

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