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Ємець назвав шляхи вирішення скандалу з аудитором НАБУ

16:24, сьогодні 591 Читать новость на русском
Леонід Ємець
Леонід Ємець / ukrmedia.center

Фракції парламенту мають запропонувати антикорупційному комітету інші кандидатури на місце аудитора НАБУ від Верховної Ради замість кандидатів Роберта Сторча та Найджела Брауна.

Таку думку висловив депутат з фракції "Народний фронт" Леонід Ємець у коментарі сайту "24".

"У парламенті немає 226 голосів за жодного з кандидатів. Є два варіанти виходу з цієї ситуації: можна до нескінченності вносити ці кандидатури і знову не набирати голосів, або, можливо, парламенту варто розглянути нові кандидатури. Наразі наша фракція перетравлює результати сьогоднішнього голосування", – зазначив Ємець.

У той же час нардеп підкреслив, що фракція "Народного фронту" наразі не розглядала інших кандидатів на аудитора НАБУ.

Ємець нагадав, якщо парламенту не вдасться призначити аудитора, то це буде означати втрату одного з трьох аудиторів. А це точно не сприятиме об'єктивності аудиту НАБУ. Аудит все одно відбудеться, але якість його зменшиться на третину.

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Депутат наголосив, що висування і проведення конкурсу на аудитора НАБУ від парламенту є внутрішньою процедурою антикорупційного комітету. Тому будь-який варіант висування одного з кандидатів – Роберта Сторча чи Найджела Брауна – не передбачений ані регламентом, ані іншим законом.

Нагадаємо, для проведення внутрішньої оцінки та діяльності НАБУ органи української влади мають обрати трьох кандидатів – від уряду, від президента та від парламенту. За конкурсом Верховної Ради пройшов Роберт Сторч, однак в останній момент провладна більшість разом з його кандидатурою "просунула" одіозного Нейджела Брауна. На засіданні Верховної Ради 21 березня забракло голосів для двох кандидатів.

Нардеп Мустафа Найєм повідомив, що Порошенко збирається висунути за своєю квотою кандидатуру Роберта Сторча – генеральниого інспектора Міністерства юстиції США.

Теги: Україна Політика НАБУ Верховна Рада Нейджел Браун Скандал Ємець Леонід Олександрович
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