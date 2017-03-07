Єнот прослизнув у чужий будинок та спробував помити посуд: кумедне відео

В мережі набирає популярності відео із єнотом, який миє посуд в чужому будинку.

Власники будинку, які відзняли відео та опублікували його в Youtube розповіли, що вони просто залишили на кухні багато брудного посуду та вийшли в іншу кімнату.

Очевидно, тварина не змогла пройти повз гори брудних тарілок та вирішила допомогти людям.

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Коли вони почули шум та стукіт посуду вирішили перевірити кухню та знайшли там єнота, який увімкнув воду та протирав тарілки.