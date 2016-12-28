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Єрусалим відклав будівництво сотні помешкань на спірних палестинських територіях

15:13, сьогодні 49 Читать новость на русском
Єрусалим відклав будівництво помешкань
Єрусалим відклав будівництво помешкань / Getty Images

На прохання прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху Єрусалим відклав будівництво помешкань на спірних палестинських територіях.

Так прем’єр хоче уникнути напруження у стосунках з адміністрацією президента США Барака Обами, якого влада Ізраїлю назвала головним закулісним ініціатором резолюції Ради Безпеки ООН.

До слова, всупереч очікуванням, США не скористалися правом вето, а лише утрималися від голосування. Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху назвав резолюцію ООН ганебною і звинуватив в усьому адміністрацію президента США. Глава уряду навіть заборонив всім міністрам найближчі три тижні здійснювати візити в країни, які проголосували проти Ізраїлю в Раді безпеки ООН.

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Нагадаємо, 23 грудня Рада безпеки ООН схвалила резолюцію, в якій закликає Ізраїль припинити будівництво поселень на окупованій палестинській території, включаючи Східний Єрусалим.

Теги: Політика Ізраїль ООН США Палестина
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