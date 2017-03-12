ЄС припиняє фінансувати євроінтеграцію Туреччини

Євросоюз прийняв рішення заблокувати мільярдні виплати, які були спрямовані на євроінтеграцію Туреччини.

Про це в інтерв'ю агентству dpa заявив єврокомісар з питань розширення і політики добросусідства Йоганнес Ган, пише DW.

Він зазначив, що "перші дзвіночки" з Туреччини було чутно ще до спроби перевороту у липні 2016-го.

Ми юридично зобов'язані співвіднести фінансову підтримку з тим прогресом, якого досягає країна. Негативні тенденції почалися ще до липневого путчу, вони суперечать не лише стандартам ЄС, а й міжнародному праву,

– наголосив Ган.

Йдеться про заплановану фінансову допомогу Туреччині з боку Євросоюзу в період з 2014 до 2020 року, яка становить 4,45 мільярда євро. На сьогодні з цієї суми Брюссель переказав Анкарі 167 мільйонів євро.

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Найбільші виплати були пов’язані з проектом "Реформи з підготовки до членства в ЄС" – на ці цілі Євросоюз збирався виділити 1,58 мільярда євро.

Проте, як наголосив єврокомісар, "Туреччина рухається не в бік Європи, а в протилежному напрямі".

Щоправда, поки достеменно невідомо, які саме виплати і на який термін заморожує, однак, як зазначив єврокомісар Ган, "переговори про вступ Туреччини в ЄС фактично зупинені".

До слова, 10 березня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся у Москві з Володимиром Путіним.