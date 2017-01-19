ЄС закликає Україну ухвалити закон про децентралізацію

У заяві наголошується, що ці три документи надто важливі для подальших реформ.

Вони є передумовою успішного продовження децентралізації, яка у свою чергу є важливою для подальшого соціального та економічного розвитку країни. Про це повідомило представництво ЄС на сторінці у Facebook.

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Євросоюз закликає нардепів ухвалити ці закони без правок. Адже зволікання, кажуть у представництві, можуть загальмувати процес здійснення реформ.