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Єва Грін відверто розповіла, що сталось між нею та Гарві Вайнштейном

12:29, сьогодні 3483 Читать новость на русском
Єва Грін відверто розповіла, що сталось між нею та Гарві Вайнштейном
Єва Грін відверто розповіла, що сталось між нею та Гарві Вайнштейном / people.com

Голлівудська актриса Єва Грін, на жаль, доповнила довгий список зірок, яких протягом десятиліть домагався скандальний кінопродюсер Гарві Вайнштейн.

Про це пишуть на People.

Раніше про домагання Гарві до Грін розповіла її мама Марлен на радіостанції "Europe 1".

"Моя донька Єва була жертвою цієї жахливої людини. У той час я була шокована, налаштована на скандал, я хотіла щось зробити, але моя дочка сказала: "У жодному разі ні! Ти не знаєш на яке зло він здатен", – пригадувала 76-річна матір Єви.

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Сама Грін зауважила, що вже не може мовчати після того, як почула зізнання колег, яких так само домагався Вайнштейн. Тому 37-річна акторка Єва Грін публічно зізналася, що їй довелося фактично тікати від Вайнштейна, коли він чіплявся до неї під час ділової зустрічі в Парижі.


Єва Грін

Я хочу пояснити коментарі, зроблені моєю мамою в нещодавньому інтерв'ю щодо Гарві Вайнштейна. Я побачилася з ним на ділової зустрічі в Парижі, де він поводився невідповідно, і мені довелося його відштовхнути. Я пішла, не допустивши чогось далі, але те, що сталося шокувало й обурило мене,
– зізналася Єва Грін.

"Я не говорила про це раніше, тому що хотіла зберегти свою конфіденційність, але я розумію, що це важливо зробити, почувши про інших жінок-жертв. Я віддаю шану мужності жінок, які виступили. Ми повинні визнати, що така поведінка існує скрізь і не є унікальною для індустрії розваг. Експлуатація влади є повсюдною. Така поведінка є неприйнятною і потребує викорінення", – додала відома актриса.

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Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Гарві Вайнштейн
Джерело: 24 Канал
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