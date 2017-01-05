Єва, Юстина та Леонардо – якими були найпопулярніші імена українських дітей у 2016

У минулому році українські батьки продовжили тенденцію щодо вибору старовинних українських імен своїм дітям.

Як пише видання Сosmo.com.ua, українці все частіше реєстрували маленьких Мілану, Злату, Богдану, Соломію. Юстину, а також Данила, Зоряна, Любомира, Тихона, Родослава і Северина.

Також чимало українських батьків піддались світовим тенденціям, тож називали дітей Еммою, Мішель, Джоанною, Єлизаветою, Марком, Маргаритою, Оскаром, Леонардом, Гектором, Еріком та Ілаєм.

Однак, найпопулярнішими іменами в Україні минулого року стали Анна, Софія, Марія, Єва, Дмитро, Олександр, Іван, Тимур і Артем.

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До речі, деяких діток батьки наважились назвати дуже екзотичними іменами. Це, зокрема, Влоята, Алегра, Кіпріада, Боцан, Леайда, Еджі, Камо, Айва, Хрусталіна, Хрізон, Віват, Мартін-Лютер і Добриня-Микитович.