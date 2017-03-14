Єваробачення-2017. Відомо під яким номером виступатимуть українці

У фіналі Євробачення-2017, який відбудеться у Києві, представники України – гурт O.Torvald – виступить під номером 22.

Про це пише видання "Інтерфакс-Україна". Це стало відомо в результаті короткого жеребкування під час зустрічі глав делегацій країн-учасниць конкурсу. Нагадаємо, європейські букмекерські контори вже приймають ставки на переможця конкурсу Євробачення-2017. Перемогу на конкурсі прогнозують Італії, яку представить Франческо Габбані. А Україні прогнозують лише 27 сходинку. 24 Канал – Головний новинний партнер Євробачення-2017