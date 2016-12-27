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Євреям порадили виїжджати з Франції

14:15, сьогодні 1016 Читать новость на русском
ВІдносини між Францією та США стали напруженими
ВІдносини між Францією та США стали напруженими / Ieshua.org

Євреям треба виїжджати з Франції. Таку пораду землякам дає ізраїльський міністр оборони.

Його обурила спроба Франції обговорити ізраїльсько-палестинську проблему на мирній конференції 15 січня. Чиновник вилив потоки критики, і у своїй промові ще й порадив євреям виїжджати з Франції. Мовляв, ця країна влаштовує недружні для їхньої батьківщини заходи.

Справа у тому, що на конференції у Франції Єрусалим знову можуть закликати припинити будувати поселення на території Палестини. Схоже рішення ухвалили у суботу на Радбезі ООН. Це розлютило Ізраїль.

За рішення ООН, в тому числі, проголосувала Україна. Через це український прем'єр-міністр Володимир Гройсман скасував запланований візит до Ізраїлю та переніс його на невизначений термін.

Згодом в українському МЗС прокоментували скандальну резолюцію ООН щодо Ізраїлю.

До слова, конфлікт за територію між Ізраїлем та Палестиною триває ще з часів Другої світової війни.

Теги: Франція Ізраїль
Джерело: 24 Канал
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