Євробачення-2017: розповіли, коли відбудеться жеребкування

Жеребкування, за результатами якого стане відомо, які країни будуть представлені в першому, а які – в другому півфіналі Євробачення-2017, відбудеться 31 січня.

Про це UA:Перший повідомив у Facebook. Царемонія жеребкування почнеться опівдні у Колонній залі Київської міської державної адміністрації. Цього ж дня відбудеться і церемонія передачі символічного ключа Євробачення меру Києва Віталію Кличку від президента міської ради Стокгольма Єви-Луїзи Ерландссон Слорак. Читайте також: Хто позмагається за право представляти Україну на Євробаченні: повний список