Євробачення-2017: розповіли, коли відбудеться жеребкування

Жеребкування, за результатами якого стане відомо, які країни будуть представлені в першому, а які – в другому півфіналі Євробачення-2017, відбудеться 31 січня.
Про це UA:Перший повідомив у Facebook.
Царемонія жеребкування почнеться опівдні у Колонній залі Київської міської державної адміністрації.
Цього ж дня відбудеться і церемонія передачі символічного ключа Євробачення меру Києва Віталію Кличку від президента міської ради Стокгольма Єви-Луїзи Ерландссон Слорак.
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