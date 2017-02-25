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Євробачення-2017: українці назвали переможця нацвідбору

15:26, сьогодні 323 Читать новость на русском
Фіналісти нацвідбору Євробачення-2017
Фіналісти нацвідбору Євробачення-2017 / 24 Канал

Більшість українців вважають, що представляти Україна на міжнародному конкурсі Євробачення-2017 повиннен співак Костянтин Бочаров (Melovin).

Про це свідчать результати опитування на сайті "24".

Так, переможцем Melovin хочуть бачити 28% українців. Додамо, що свіп одесита припав до душу одному із членів журю. Андрій Данилко зазнався, що Melovin є його фаворитом.

Майже стільки ж українців хочуть, аби Україну представляв гурт O.Torvald. За них проголосували 24% опитаних.

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Значно менше проголосували за перемогу виконавиці ILLARIA. Їй перемоги бажають тільки 15%.

Гурт "Сальто Назад" та виконавицю Тayanna хочуть бачити переможцями по 14% українців.

А от за виконавцю ROZHDEN віддали найменше голосів. На головній сцені Євробачення його хочуть бачити лише 5% опитуваних.

В опитуванні взяло участь більше шести тисяч українців. Висловіть і свою думку!

Нагадаємо, 25 лютого о 19:00 стартує фінал нацвідбору на Євробачення-2017. Саме в цей день стане відомо, хто представлятиме Україну на пісенному конкурсі.

До слова, букмекерський сайт Pari March вже назвав ім'я найімовірнішого переможця нацвідбору.

24 Канал – Головний новинний партнер Євробачення-2017

Теги: LifeStyle Україна Євробачення-2017 Музика Культура
Джерело: 24 Канал
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