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Євробачення-2017: стало відомо, скільки заробила Україна

18:01, сьогодні 1672 Читать новость на русском
Євробачення-2017 в Києві
Євробачення-2017 в Києві / eurovision

Оргкомітет Євробачення-2017 прозвітував про видатки та доходи внаслідок проведення пісенного конкурсу в Україні.

Під час конференції виконавчий продюсер Павло Грицак повідомив, що на продажі квитків було зароблено на 65% більше прогнозованої суми – 72,5 мільйона гривень, пише ТСН. Він відзначив, що всього продали більше 64 тисячі квитків – більшість з них придбали іноземні гості.

Читайте також: Чому Євробачення-2017 стало одним із найдорожчих за всю історію конкурсу

Всього Україна витратила на конкурс 20,4 мільйонів євро (603 мільйони гривень). 328 мільйонів гривень склали витрати з державного бюджету, 193 мільйона гривень – витрати з бюджету Києва, 83 мільйона гривень – це кошти із оренди коментаторських кабінок та інші комерційні надходження.

На рахунках після конкурсу залишилося 277 мільйонів гривень. Ще 142 мільйони з цієї суми мають виплатити, а 135 мільйонів гривень, за словами Грицака, Україна зекономила.

Нагадаємо, фінал Євробачення-2017 пройшов у Києві 13 травня. У фіналі за першість змагалися 26 учасників. Переможцем Євробачення-2017 став учасник від Португалії – Сальвадор Собрал з піснею "Amar Pelos Doi". За результати голосуванням журі та телеглядачів Сальвадор Собрал отримав 758 балів.

Представник від України гурт O.Torvald за результати голосування отримали лише 36 балів. Таким чином O.Torvald із піснею Time посіли 24 місце із 26.

Протягом проведення конкурсу розгорілося декілька фінансових скандалів – щодо ціни червоної доріжки та гонорарів українських виконавців.

Теги: Україна Культура Музика Євробачення-2017 гроші
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