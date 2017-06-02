Єврокомісар Хан на власні очі побачив зруйнований Донбас і поділився фото

Комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та розширення Йоханннес Хан перебуває з візитом у прифронтових районах Донбасі.

У своєму Twitter єврокомісар поділився кількома світлинами з окупованого Широкиного, де він разом з українськими міністрами та головою Донецької ВЦА ходить поміж розбомблених будівель.

#Shyrokine: pictures of destruction show extent of human suffering +material damage #EasternUkraine+country as a whole have to cope with 1/2 pic.twitter.com/V408VX9RHK — Johannes Hahn (@JHahnEU) 2 червня 2017 р.

Ці страждання і руйнування мають припинитися! Захист і безпека людей – перший пріоритет! Мінські угоди мають бути виконані в повному обсязі!

– наголосив Хан в одному зі своїх твітів.

This suffering+destruction must stop! Protection+security of people 1st priority! #Minsk agreements must be fully implemented! 2/2 — Johannes Hahn (@JHahnEU) 2 червня 2017 р.

Після Широкиного разом з українською делегацією Хан відправився до Маріуполя, де розповів журналістам, що в міста є величезний потенціал, як для інвесторів, так і для туристів.

.@JHahnEU: дуже важливо зараз повністю скорист. всіма можлив.,які пропонує Угода про асоціацію,оскільки це те,що забезпечує сталий розвиток. pic.twitter.com/mcbV22iq76 — MFA of Ukraine ?? (@MFA_Ukraine) 2 червня 2017 р.

В середині травня терористи зухвало обстріляли житлові райони у прифронтовому Широкиному.