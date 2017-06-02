Єврокомісар Хан на власні очі побачив зруйнований Донбас і поділився фото

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Комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та розширення Йоханннес Хан перебуває з візитом у прифронтових районах Донбасі.
У своєму Twitter єврокомісар поділився кількома світлинами з окупованого Широкиного, де він разом з українськими міністрами та головою Донецької ВЦА ходить поміж розбомблених будівель.
Ці страждання і руйнування мають припинитися! Захист і безпека людей – перший пріоритет! Мінські угоди мають бути виконані в повному обсязі!
– наголосив Хан в одному зі своїх твітів.
Після Широкиного разом з українською делегацією Хан відправився до Маріуполя, де розповів журналістам, що в міста є величезний потенціал, як для інвесторів, так і для туристів.
В середині травня терористи зухвало обстріляли житлові райони у прифронтовому Широкиному.