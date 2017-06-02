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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Єврокомісар Хан на власні очі побачив зруйнований Донбас і поділився фото

14:23, сьогодні 339 Читать новость на русском
Єврокомісар Хан відвідав прифронтове Широкине
Єврокомісар Хан відвідав прифронтове Широкине / Фото із соцмереж

Комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та розширення Йоханннес Хан перебуває з візитом у прифронтових районах Донбасі.

У своєму Twitter єврокомісар поділився кількома світлинами з окупованого Широкиного, де він разом з українськими міністрами та головою Донецької ВЦА ходить поміж розбомблених будівель.

Ці страждання і руйнування мають припинитися! Захист і безпека людей – перший пріоритет! Мінські угоди мають бути виконані в повному обсязі!
– наголосив Хан в одному зі своїх твітів.

Після Широкиного разом з українською делегацією Хан відправився до Маріуполя, де розповів журналістам, що в міста є величезний потенціал, як для інвесторів, так і для туристів.

В середині травня терористи зухвало обстріляли житлові райони у прифронтовому Широкиному.

Теги: Україна Євросоюз АТО Війна на Донбасі Тероризм Маріуполь
Джерело: 24 Канал
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