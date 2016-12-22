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Телеканал новин 24 Єврооблігації "Приватбанку" таки перевели в капітал
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Єврооблігації "Приватбанку" таки перевели в капітал

14:51, сьогодні 246 Читать новость на русском
"Приватбанк" / Getty Image

Під час націоналізації "Приватбанку" його єврооблігації потрапили у перелік фінансових інструментів, які перевили в капітал.

Про це на прес-конференції розповів новий очільник правління банку Олександр Шлапак.

Він також зазначив, що причини такого рішення йому не відомі.

Єврооблігації чомусь потрапили в перелік тих фінансових інструментів, які були переведені в капітал. Це було рішення Національного банку, і тому я думаю, ми разом з Нацбанком і будемо пробувати або знайти спільну мову з власниками єврооблігацій, а як ні, то будемо в судовому порядку доводити правоту,
– сказав Шлапак.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що під час націоналізації "Приватбанку" його борги перед власниками єврооблігацій конвертували в капітал.

Нагадаємо, увечері 18 грудня Кабмін на спеціальному засіданні ухвалив рішення щодо передачі "Приватбанку" у стовідсоткову власність держави. Новим головою правління фінустанови став колишній міністр фінансів Олександр Шлапак.

Теги: Націоналізація ПриватБанку НБУ
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