Єврооблігації "Приватбанку" таки перевели в капітал

Під час націоналізації "Приватбанку" його єврооблігації потрапили у перелік фінансових інструментів, які перевили в капітал.

Про це на прес-конференції розповів новий очільник правління банку Олександр Шлапак.

Він також зазначив, що причини такого рішення йому не відомі.

Єврооблігації чомусь потрапили в перелік тих фінансових інструментів, які були переведені в капітал. Це було рішення Національного банку, і тому я думаю, ми разом з Нацбанком і будемо пробувати або знайти спільну мову з власниками єврооблігацій, а як ні, то будемо в судовому порядку доводити правоту,

– сказав Шлапак.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що під час націоналізації "Приватбанку" його борги перед власниками єврооблігацій конвертували в капітал.

Нагадаємо, увечері 18 грудня Кабмін на спеціальному засіданні ухвалив рішення щодо передачі "Приватбанку" у стовідсоткову власність держави. Новим головою правління фінустанови став колишній міністр фінансів Олександр Шлапак.