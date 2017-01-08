  • укр
  • рус
10:17
8 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Підсумковий випуск новин за 21:00: Біля Авдіївки сталося бойове зіткнення. Собаки-вбивці
Випуск новин
22:11, 7 січня
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Європа паралізована через заметілі та морози: є жертви

09:45, сьогодні 755 Читать новость на русском
Замерзлий фонтан в Італії
Замерзлий фонтан в Італії / ABC

У Європі сильні снігопади та низькі температури заморозили рух на дорогах та в небі, паралізували переправи і відібрали життя більше десятка людей.

Про це пише The Guardian.

Видання зауважує, що щонайменше 10 смертей було зафіксовано в Польщі. Місцева влада повідомляє, що лише в п'ятницю жертвами негоди стали 7 чоловіків. Ще один 51-річний поляк задихнувся чадним газом від несправного обігрівача. Температура повітря в Польщі впала до 20 градусів морозу в суботу. Згідно з прогнозами, полякам варто чекати ще більших похолодань.

Водночас в Італії жертвами негоди стали півдесятка безпритульних, які замерзли до смерті. В країні через заметілі скасовані авіаційні і залізничні рейси, а також перекриті дороги. Деяким школам на півдні Італії наказали не відкриватися в понеділок через снігові замети. В Римі на площі Святого Петра замерзли фонтани.

Тим часом у Греції температура теж впала до 7 градусів морозу. Очікується, що сьогодні вона знизиться до 10 градусів нижче нуля за Цельсієм. В північних регіонах країни закриті деякі автошляхи через ожеледицю і сніг.

Читайте також: У мережі з'явилися фото шокуючих кучугурів на Одещині

У Туреччині сильні снігопади паралізували Стамбул і змусили Turkish Airlines скасували 650 авіарейсів. Босфорська протока теж закрита для руху товарних суден через негоду. Турецькі ЗМІ повідомляють, що в Стамбулі головні автодороги фактично перетворилися на парковки в п'ятницю. Сотні людей були змушені покинути свої автомобілі та йти додому пішки через заметілі й ожеледицю на дорогах.

Теги: Польща Європа Євросоюз Жертви Надзвичайні ситуації Погода Туреччина Греція
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Закрытые границы оккупированного Луганска: живешь, как будто в вакууме
сьогодні, 08:45 Закрытые границы оккупированного Луганска: живешь, как будто в вакууме
Ольга Черненко 1 1380
Свято Різдва: неймовірні українські традиції
6 січня, 10:54 Свято Різдва: неймовірні українські традиції
Анастасія Ковач-Петрушенко
Приднестровье для Кремля всего лишь заложник имперской политики
7 січня, 22:14 Приднестровье для Кремля всего лишь заложник имперской политики
Олег Руденко 1383
7 різдвяних пісень від сучасних українських музикантів
7 січня, 20:29 7 різдвяних пісень від сучасних українських музикантів
1522
7 січня, 19:10 "Assassin's Creed: Кредо вбивці" — ще одна невдала екранізація комп'ютерної гри?
Юлія Ліпенцева 1 2156
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 8
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
Хресна хода рушила на Київ: багато поліції, ікон та екстраординарні обряди з мікрофонами
 26 липня 2016 , 22:03 16
Український розробник створив унікальний електромобіль
 31 липня 2016 , 07:02
Бойовики "ДНР" затримали неповнолітню дівчину за наліпки з "Азовом"
 5 січня , 10:08
Скільки українців отримують субсидії: цікава статистика
 2 серпня 2016 , 12:04 2
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук