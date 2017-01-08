Європа паралізована через заметілі та морози: є жертви

У Європі сильні снігопади та низькі температури заморозили рух на дорогах та в небі, паралізували переправи і відібрали життя більше десятка людей.

Про це пише The Guardian.

Видання зауважує, що щонайменше 10 смертей було зафіксовано в Польщі. Місцева влада повідомляє, що лише в п'ятницю жертвами негоди стали 7 чоловіків. Ще один 51-річний поляк задихнувся чадним газом від несправного обігрівача. Температура повітря в Польщі впала до 20 градусів морозу в суботу. Згідно з прогнозами, полякам варто чекати ще більших похолодань.

Водночас в Італії жертвами негоди стали півдесятка безпритульних, які замерзли до смерті. В країні через заметілі скасовані авіаційні і залізничні рейси, а також перекриті дороги. Деяким школам на півдні Італії наказали не відкриватися в понеділок через снігові замети. В Римі на площі Святого Петра замерзли фонтани.

Molise oramai due metri di neve in Appennino. Blizzard in atto, condizioni difficili: Nel video Capracotta nella… https://t.co/midyq21Zrk pic.twitter.com/iVIwG2K1rf — Stazione meteo (@Barcellonameteo) 6 січня 2017 р.

Тим часом у Греції температура теж впала до 7 градусів морозу. Очікується, що сьогодні вона знизиться до 10 градусів нижче нуля за Цельсієм. В північних регіонах країни закриті деякі автошляхи через ожеледицю і сніг.

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У Туреччині сильні снігопади паралізували Стамбул і змусили Turkish Airlines скасували 650 авіарейсів. Босфорська протока теж закрита для руху товарних суден через негоду. Турецькі ЗМІ повідомляють, що в Стамбулі головні автодороги фактично перетворилися на парковки в п'ятницю. Сотні людей були змушені покинути свої автомобілі та йти додому пішки через заметілі й ожеледицю на дорогах.